24 августа супруга президента Елена Зеленская появилась во время Марша Достоинства в белоснежном платье украинского бренда PICO. Об этом сообщает журнал Vogue.

Платье первой леди символизировало чистоту и светлое будущее. С нарядом гармонировали аксессуары украинского производства – украшения Guzema Jewellery и туфли Kacharovska.

Издание сообщает, что PICO – демократичная марка, представленная в мультибрендовом магазине украинских брендов "ВСІ.СВОЇ". На его сайте цены на одежду колеблются от 374 гривен за футболку до 2380 гривен за летний брючный костюм.

Образ первой леди был лаконичным и сдержанным. А цветовая гамма наряда - белое платье миди и классические туфли-лодочки, поддержали общую гамму праздника.

Фото: president.gov.ua

Фото: olenazelenska_official/Instagram

Ранее "Страна" неоднократно писала, что белый цвет является одним из главных в гардеробе Елены Зеленской. Так, первая леди Украины выбрала костюм молочного оттенка для инаугурации, а на встрече с первой леди Израиля Сарой Нитаньяху была одета в платье Dafna May.