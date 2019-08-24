В Киеве в торжествах по случаю 28-й годовщины независимости Украины всего приняли участие около 50 тысяч человек. В шествии участвовали 12 тысяч украинцев и гостей столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В настоящее время основные мероприятия закончились. В шествии участвовали примерно 12 тыс. участников, по маршруту движения было около 20 тыс. человек, а уже на Майдане Независимости всего собралось около 50 тыс. граждан", - сообщил в субботу начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, столичные правоохранители не допустили грубых нарушений во время мероприятий.

Крищенко также рассказал, что мужчину, который взобрался на металлическую конструкцию во время выступления президента Украины и угрожал сотрудникам управления Государственной охраны и правоохранителям, доставили в управление полиции. "Мужчина находился в состоянии опьянения. При задержании он получил телесные повреждения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. На правонарушителя составили два административных материала за злостное неповиновение работникам полиции и мелкое хулиганство", - сообщил Крищенко.

Напомним, порядок в Киеве обеспечивают около 3 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Ранее в полиции Киева заявляли, что не видят рисков возникновения конфликтных ситуаций в ходе праздничных мероприятий в День Независимости.