Во время речи Зеленского мужчина залез на металлическую конструкцию и заявил, что у него граната
В Киеве во время торжественной речи президента Украины Владимира Зеленского неизвестный мужчина взобрался на металлическую конструкцию, заявив, что у него есть граната. Об это в Facebook сообщает пресс-служба МВД.
"Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Также он рассказал, что еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис.
По словам главы полиции Киева, также было одно ложное сообщение о минировании Майдана Независимости, по этому факту возбуждено уголовное производство.
"Полицейские продолжают нести службу по охране общественного порядка во время празднования Дня Независимости. Задействованы до 2 тысячи правоохранителей", - отметил он.
Всего в торжествах по предварительным подсчетам приняли участие около 50 тысяч человек.
Фото: Facebook
Напомним, что на параде в Киеве заметили женщину в красном, которая затмила Кардашьян.
Также Порошенко объяснил, почему не пришел на парад Зеленского.