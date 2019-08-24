В Киеве во время торжественной речи президента Украины Владимира Зеленского неизвестный мужчина взобрался на металлическую конструкцию, заявив, что у него есть граната. Об это в Facebook сообщает пресс-служба МВД.

"Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Также он рассказал, что еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис.

По словам главы полиции Киева, также было одно ложное сообщение о минировании Майдана Независимости, по этому факту возбуждено уголовное производство.

"Полицейские продолжают нести службу по охране общественного порядка во время празднования Дня Независимости. Задействованы до 2 тысячи правоохранителей", - отметил он.

Всего в торжествах по предварительным подсчетам приняли участие около 50 тысяч человек.

Фото: Facebook

Напомним, что на параде в Киеве заметили женщину в красном, которая затмила Кардашьян.

Также Порошенко объяснил, почему не пришел на парад Зеленского.