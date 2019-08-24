Президент США Дональд Трамп снова пригрозил Франции повысить пошлины на экспорт вина, если Франция не откажется от идеи налогообложения американских IT-компаний. Об этом сообщает Le Figaro.

Американский лидер заявил об этом перед вылетом на саммит G7, который 24 августа начался во французском городе Биарриц. "Мне не нравится то, что сделала Франция. Я не хочу, чтобы Франция налагала налоги на наше общество. Это очень несправедливо. Если они будут облагать налогами, мы будем устанавливать тарифы на их вина... Тарифы, которые они еще никогда не видели", - подчеркнул Трамп.

Такое заявление президента США прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск. Он заявил, что в случае введения пошлин на французское вино, Евросоюз также ответит санкциями.

Напомним, впервые американский президент заявил, что американские вина лучше французских и пообещал Парижу крутые пошлины в конце июля. Тогда Трамп протестовал против налогообложения таких американских гигантов, как Google, Amazon, Facebook и Apple, Airbnb, Instagram и других.

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