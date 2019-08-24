Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его фракция "Европейская солидарность" не поддержит кандидатуру на должность вице-спикера от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Об этом сообщает "Интерфакс-Украины".

"Дело принципа, чтобы в президиуме Верховной Рады девятого созыва в кресле вице-спикера не сидел представитель кремлевской пятой колонны. Мы с вами должны этого не допустить. Этого категорически нельзя позволить реализовать это кремлевской колонне. Безусловно, решение зависит в том числе и от большинства. Но я уверяю вас, что наша команда в Верховной Раде будет активно противодействовать и просто не даст ни одного голоса за представителя оккупационного блока", - отметил экс-гарант.

Напомним, что ранее "Оппоплатформа" предложила внести своего кандидата на пост вице-спикера новой Рады.

Также мы писали, что группа Пинчука расчищает группе Коломойского путь к месту второго вице-спикера.

И что "Евросолидарность" решила побороться за пост вице-спикера Рады.