Тайфун "Байлу", обрушившийся на южную часть Тайваня 24 августа, нарушил транспортное сообщение на острове, из-за стихии закрываются предприятия и учебные заведения. Об этом сообщает Taiwan News.

Хотя метеорологи классифицируют тайфун как слабый, авиакомпании отменили более 350 авиарейсов. Из-за опасности наводнений на острове закрыты предприятия и школы. Сотни человек эвакуированы.

Кроме наводнений, специалисты прогнозируют оползни и высокие волны на побережье.

Синоптики предсказывают, что постоянный ветер будет дуть со скоростью более 30 м/с (108 км/ч), а при порывах достигать 45 м/с (162 км/ч).

Ожидаемая траектория движения "Байлу. Фото: taiwannews.com.tw

Пройдя через Тайваньский пролив в выходные, "Байлу" достигнет провинции Фуцзянь, расположенной на материковой части Китая.

Пока о погибших или пострадавших вследствие разгула стихии не сообщается.

В середине августа мощный тайфун подбирался к берегам Японии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае тайфун "Лекима" унес жизни 30 человек.