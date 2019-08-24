Главы государств и правительств "Группы семи" не будут принимать совместное заявление по результатам саммита, который проходит 24-26 августа во французском городе Биарриц. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, финального коммюнике не будет, поскольку необходимо адаптировать форматы. Однако в дальнейшем необходимо следовать договоренности и обязательства, пояснил он ситуацию.

В этом году саммит G7 пройдет в обстоятельствах значительных геополитических разногласий между президентом США Дональдом Трампом и остальными мировыми лидерами. В частности, это касается вопросов торгового давления на Китай, противоречий между Соединенными Штатами и Францией относительно налогообложения крупных американских технологических гигантов, иранской ядерной программы, борьбы с климатическими изменениями, позиций по возврату России к формату G8.

Напомним, "Группа семи", или G7, является неформальным объединением Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии и Канады, а также Европейского Союза. Эти самые развитые мировые державы составляют 50% глобальной экономики, разделяют общие ценности свободы и демократии, а также имеют коллективное стремление решать главные проблемы мира.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки в качестве гостя. Он также обсудил с Владимиром Зеленским по телефону неприемлемость возвращения России в G7.