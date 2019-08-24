24 августа на украинских пунктах пропуска на границе с Венгрией образовались огромные пробки. Об этом сообщает портал Mukachevo.net.

Рекордные очереди из автомобилей скопились на пунктах пропуска Лужники, Звонково и Косино. Об этом мукачевскому сайту рассказали водители.

Фото: mukachevo.net

Почему сегодня образовались пробки, не известно. Однако люди, которые часто выезжают за границу, отмечают, что последние два месяца сотрудники венгерских пунктов пропуска работают крайне медленно. В результате скапливается много транспорта.

Весной "Страна" сообщала, что похожая ситуация сложилась на границе с Польшей. В мае в четырех из семи пунктов пропуска на украино-польской границе образовались очереди, в которых стояли по 300 автомобилей.

А незадолго до этого произошел аналогичный коллапс на границе с Венгрией и Словакией.