День независимости в небе. Украинская стюардесса исполнила гимн во время полета
Стюардесса авиакомпаниии МАУ во время полета исполнила гимн Украины. Видео в Facebook опубликовал журналист Сергей Каразий.
"Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение гимна Украины в небе борт-проводницей МАУ Натальей", - написал он.
При этом проводница немного изменила строчки официального текста. Вместо строчки "Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля", девушка исполнила "Ще нам, браття українці, усміхнеться доля".
Фото: Facebook
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Дне независимости прочитали рэп и оригинально исполнили гимн. Видео.
Также украинская певица Тина Кароль спела гимн Украины на крыше.
Напомним, что ранее "Страна" сообщала, как прошел День независимости Украины.
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