Стюардесса авиакомпаниии МАУ во время полета исполнила гимн Украины. Видео в Facebook опубликовал журналист Сергей Каразий.

"Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение гимна Украины в небе борт-проводницей МАУ Натальей", - написал он.

При этом проводница немного изменила строчки официального текста. Вместо строчки "Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля", девушка исполнила "Ще нам, браття українці, усміхнеться доля".

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Дне независимости прочитали рэп и оригинально исполнили гимн. Видео.

Также украинская певица Тина Кароль спела гимн Украины на крыше.

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, как прошел День независимости Украины.