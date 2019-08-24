Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что рассматривает две кандидатуры на пост премьер-министра. Однако конкретных фамилий он не назвал. Об этом сообщает "Левый берег".

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - отметил глава государства на приеме в Мариинском дворце.

Он подчеркнул, что новый глава Кабмина должен быть готов к решению проблем в экономике: "Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача".

А также пояснил, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых хочет видеть среди членов правительства.

"Я не знаю, какие переговоры они ведут, задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", - сообщил Зеленский, отвечая на вопрос о кандидатуре премьер-министра.

Напомним, что накануне Дня независимости Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области и одного - на Волыни.

Также в "Слуге народа" сообщили, что министрами могут остаться Маркарова, Аваков и Супрун.