34-летняя кинозвезда Скарлетт Йоханссон в очередной раз возглавила список самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии американского журнала Forbes.

Актриса заработала в период с июня 2018 по июнь 2019 года 56 миллионов долларов. Сумма превысила прошлогодний доход Йоханссон на $15,5 млн. В основном благодаря успеху фильма "Мстители: Финал", где она сыграла одну из главных ролей.

Топ-10 самых высокооплачиваемых актрис выглядит так:

Скарлетт Йоханссон ($56 млн) София Вергара ($44,1 млн) Риз Уизерспун ($35 млн) Николь Кидман ($34 млн) Дженнифер Энистон ($28 млн) Кейли Куоко ($25 млн) Элизабет Мосс ($24 млн) Марго Робби ($23,5 млн) Шарлиз Терон ($23 млн) Эллен Помпео ($22 млн)

В топ-10 в этом году не попала Анджелина Джоли (2-е место 2018 года), Джулия Робертс, Кейт Бланшетт и Дженнифер Лоуренс.

При расчетах Forbes учитывал данные из сервисов Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с инсайдерами отрасли. При этом в общем списке самых высокооплачиваемых актеров и актрис Скарлетт Йоханссон занимает восьмую строчку - то есть мужчинам актерам платят больше.

Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы

Как сообщала "Страна", Скарлетт Йохансон собирается выйти замуж в третий раз. Ее избранником стал 37-летний американский комик Колин Жост.

Ранее голливудская актриса решила продолжить музыкальную карьеру и вместе с музыкантом Питом Йорном выпустила новый клип на песню Bad Dreams.