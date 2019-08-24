Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых актрис. Там нет Анджелины Джоли и Джулии Робертс
34-летняя кинозвезда Скарлетт Йоханссон в очередной раз возглавила список самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии американского журнала Forbes.
Актриса заработала в период с июня 2018 по июнь 2019 года 56 миллионов долларов. Сумма превысила прошлогодний доход Йоханссон на $15,5 млн. В основном благодаря успеху фильма "Мстители: Финал", где она сыграла одну из главных ролей.
Топ-10 самых высокооплачиваемых актрис выглядит так:
- Скарлетт Йоханссон ($56 млн)
- София Вергара ($44,1 млн)
- Риз Уизерспун ($35 млн)
- Николь Кидман ($34 млн)
- Дженнифер Энистон ($28 млн)
- Кейли Куоко ($25 млн)
- Элизабет Мосс ($24 млн)
- Марго Робби ($23,5 млн)
- Шарлиз Терон ($23 млн)
- Эллен Помпео ($22 млн)
В топ-10 в этом году не попала Анджелина Джоли (2-е место 2018 года), Джулия Робертс, Кейт Бланшетт и Дженнифер Лоуренс.
При расчетах Forbes учитывал данные из сервисов Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с инсайдерами отрасли. При этом в общем списке самых высокооплачиваемых актеров и актрис Скарлетт Йоханссон занимает восьмую строчку - то есть мужчинам актерам платят больше.
Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы
Как сообщала "Страна", Скарлетт Йохансон собирается выйти замуж в третий раз. Ее избранником стал 37-летний американский комик Колин Жост.
Ранее голливудская актриса решила продолжить музыкальную карьеру и вместе с музыкантом Питом Йорном выпустила новый клип на песню Bad Dreams.