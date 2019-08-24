Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула дал первый комментарий относительно ДТП с его тещей Лилией Сопельник.

В Facebook он написал, что ни он лично, ни его жена не оказывали попытки "порешать" вопросы с судьями или прокурорами.

"Лично я, как мужчина своей жены, конечно же, предложил маме своей женщины помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь. На что я лично надеюсь", - отметил он.

Притула подчеркнул, что считает нужным донести общественности и журналистам, что правонарушение совершило конкретное лицо с конкретной фамилией и именем. И Притула не хочет, чтобы виновных искали среди людей, которые никаким образом не причастны к инциденту.

"Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку не являлся свидетелем события. Мне жаль, что так случилось. Я не знаю, чем могу лично помочь семье пострадавших, кроме вышеупомянутых инициатив", - акцентировал он.

Притула добавил, что суд расставит все точки над "і".

Фото: Facebook

Напомним, что женщина, которая в Киеве сбила ребенка на внедорожнике, оказалась тещей Притулы и Хомутынника.

Также мы писали, что тещу Притулы отправили под ночной домашний арест.