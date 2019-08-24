В Киеве во время Марша Достоинства зрители заметили эффектную женщину в красном платье снимки которой тут же появились в сети. Она прогуливалась по Крещатику в компании спутника и своими пышными формами, которые подчеркнул наряд, затмила американскую знаменитость Ким Кардашьян. Ее заметили журналисты "Страны".

Фото: Страна ua

Фото также разместил на своей странице в Facebook фотограф Константин Гришин. "После парада", - подписал он снимок. Судя по снимку, прохожие, как и фотограф, обратили внимание на женщину.

Фото: facebook.com/Grishin.k

В комментариях пользователи поспешили сравнить роскошную фигуру украински с Кардашьян. "Попа как у Ким", "Попарада", "Никого не оставила равнодушной", "Выкормил", - пишут под фото в Facebook.

Напомним, что сегодняшний день богат и на другие фотографии. "Страна" подготовила подборку фото с празднования Дня независимости Украины 2019 года.

Напомним, "Страна" также вела подробный онлайн с празднования 24 августа.