Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал журналистам, почему его не было на официальном праздновании Дня независимости в Киеве, где присутствовали все бывшие президенты, кроме него и Виктора Януковича. Видеоролик с комментарием Порошенко обнародовал в Facebook ведущий телеканала "НАШ" Максим Назаров.

Комментарий Петр Порошенко дал возле Мариинского дворца, где в 14:00 начался торжественный прием действующего президента Украины в честь годовщины независимости.

По словам Порошенко, он не пришел, поскольку в это время был на молитве в Софии и "отдавал дань уважения нашим бойцам".

Он также сказал, что думает по поводу отмены Владимиром Зеленским военного парада.

"Я с уважением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение: в воюющей стране парады проводить нужно. Я буду делать все возможное, чтобы парад объединял страну, для поддержки патриотизма", - сказал Порошенко.

На замечание журналистки по поводу того, что другие бывшие президенты все же присутствовали на торжествах, Порошенко не отреагировал, а стал расхваливать себя.

"Я как президент сделал максимум, чтобы сберечь страну, защитить и создать армию", - сказал он на это и добавил, что вообще "не знал, что там (то есть на Майдане) будет".

Ранее "Страна" рассказывала, что Порошенко после торжеств все же присоединился к другим президентам Украины и попозировал с ними для совместного фото.

Мы также рассказывали, что Порошенко не пришел и на альтернативный марш националистов, хотя часть собравшихся его ждала.