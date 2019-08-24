Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода "Мотор Сич" и подали заявку на согласование сделки в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Об этом передает Hromadske.

Информацию о продаже акций подтвердил директор по связям с общественностью "Мотор Сич" Анатолий Малыш. Он также заявил, что теперь - слово за АМКУ.

"Когда он будет, мы не знаем", - сказал Малыш.

В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку акций "Мотор Сич" китайцы предоставят авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов.

Кроме того, директор по связям с общественностью опроверг сообщение американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation.

Ранее "Страна" писала, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич". По мнению американской стороны, продажа завода повысит оборонительные способности Китая.

Мы также рассказывали, что СБУ обвинила подразделение "Мотор Сич" в финансировании "ДНР".





