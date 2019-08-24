24 августа под Офисом президента прошла акция "Нет капитуляции", организованная гражданской инициативой "Защити Украину".

Спикером на митинге был активист, а впоследствии - гвардеец 1-го резервного батальона Нацгвардии имени генерала Сергея Кульчицкого Мирослав Гай.

Трансляцию события вела станица ГИ "Защити Украину" в Facebook.

Видео: Facebook/Защити Украину

Мирослав Гай огласил 10 требований, которые они предъявляют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вкратце они звучат так:

Отвечать и реагировать на запросы политических партий Украины, представителей Офиса президента и ГО. Опровергнуть утверждения СМИ о том, что украинским солдатам запрещено стрелять в ответ на обстрелы со стороны боевиков на Донбассе. А если такой запрет есть - снять его. Ввести санкции против пророссийских медиа, запретить приезжать в Украину российским журналистам, открывать тут представительства своих СМИ, вне зависимости от источника финансирования. Уволить Богдана. Противодействовать предоставлению автономности любым регионам Украины. Осудить заявление о возможном предоставлении российскому языку особого статуса в некоторых регионах Украины. Объяснить свое выражение про "вторую" сторону во время недавнего комментирования украинско-российской войны. Обратиться к Путину с требованием вывести войска и прекратить поставки топлива, оружия и денег на Донбасс. Обратиться к ВР с требованием восстановить комитет ветеранов. Не допустить того, чтобы люди с украинофобскими настроениями работали в правительстве или в ВР.

После этого организаторы митинга собирали подписи собравшихся под листовками со своими пунктами, спели гимн, некоторые выступили с заявлением в поддержку этих пунктов.

Оставшуюся часть митинга собравшиеся скандировали "Нет капитуляции".

Ранее "Страна" сообщала, что под Офисом президента прошел митинг родителей из-за запрета детям без прививок посещать школу и садик.

Кроме того, мы рассказывали, что в Киеве радикалы разгромили салон игровых автоматов на Шелковичной возле здания МВД.