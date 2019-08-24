Сегодня, 24 августа, президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прилетел на личном самолете во Францию для того, чтобы поучаствовать в саммите G7.

Самолет Трампа приземлился в аэропорту Биарриц в 13:03 по местному времени (14:03 по Киеву). Прямую трансляцию его встречи вел The Sun.

Первая леди США была в темных очках и в коктейльном желтом платье с рисунком. Она вышла с самолета после мужа и почти не улыбалась. Трампа и его жену встретил почетный караул и делегация, в составе которой была посол США во Франции Джейми Маккорт. После этого супруги Трамп сели в бронированный автомобиль и уехала.

Саммит G7 стартует в городе Биарриц. Он продлится до понедельника, 26 августа. Ранее на саммит прибыли премьеры Канады Джастин Трюдо и Японии Синдзо Абэ.

Ожидается, что лидеры стран G7 обсудят среди прочего экономические проблемы, а также вопросы изменения климата.

Трамп с Меланией спускаются по трапу самолета Фото: twitter.com/rumireports

Фото: twitter.com/NevidaB

Дональд прилетел: Президент США прибыл в Биарриц на стартующий сегодня саммит G7 pic.twitter.com/uW5J0JZ1vb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 24, 2019

"Страна" подробно писала о программе саммита. В первый день президент Франции Эмманюэль Макрон будет встречать и приветствовать глав государств и правительств G7. Далее лидеры соберутся на неформальный ужин. В воскресенье встреча начнется с рабочей сессии, посвященной вопросам безопасности и обороны. Лидеры особое внимание уделят Украине, ситуации в Иране, Сирии, Ливии и на Ближнем Востоке.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит большой семерки в качестве гостя.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский обсудил с главой Европейского совета неприемлемость возвращения России в G7.