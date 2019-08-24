"Страна" подготовила подборку фото с празднования Дня независимости Украины 2019 года.

Уже несколько лет традиционно для всех официальных мероприятий вспоминать погибших на Майдане.

Президент Владимир Зеленский вместе с женой в начале празднования постояли у креста небесной сотни.

Фото: president.gov.ua

На торжествах присутствовали трое из пяти предшественников Зеленского: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Возле Кравчука стоял известный порохобот Владимир Жемчугов.

Порошенко и Янукович отсутствовали.

Фото: president.gov.ua

Впервые за всю историю празднования Дня независимости на Майдане был прочитан рэп. Его исполнила закарпатская певица Алина Паш.





Фото: president.gov.ua

Торжества включали церемонию награждения выдающихся граждан страны. Президент вручил орден "За заслуги" II степени борцу, золотому призеру Европейских игр Жану Беленюку.

К слову, уже на следующей неделе Беленюк станет народным депутатом от "Слуги народа".

Фото: president.gov.ua

Из официального парада зрителям также запомнился оркестр барабанщиц.

Фото: president.gov.ua

Зеленский отменил тренд, актуальный при Порошенко, на ношение вышиванок на торжественных мероприятиях. Сегодня и артисты, и первая леди были в белых нарядах.

Фото: president.gov.ua

В целом первая часть празднования с участием Зеленского и политического бомонда Украины прошла без эксцессов. Единственным происшествием из ряда вон стал случай с мужчиной, который забрался на металлические конструкции возле Главпочтамта, чтобы лучше рассмотреть президента. Его оттуда стянула полиция, в результате чего мужчин упал и разбил голову.

После окончания празднования корреспондент "Страны" видел его у станции метро "Золотые ворота".

Фото "Страны"

К курьезам можно отнести и людей стоявших с плакатом, на котором было фото Зеленского и надпись почему-то по-английски: "Ты наш мессия".

Фото "Страны"

В 11.30 начался альтернативный "Марш защитников Украины". Мероприятие прошло без ЧП.

Завершилось шествие разворачиванием большого флага Украины.

Фото "Страны"

По разным оценкам, во второй, альтернативной части праздника приняли участие от 4 до 50 тысяч человек.

Цифры настолько разнятся, поскольку некоторые считали только тех, кто шел в колонне, а некоторые и многочисленных зрителей, наблюдавших за ней на центральных улицах Киева.

Фото "Страны"

Напомним, "Страна" вела подробный онлайн с празднования 24 августа.

Главные отличия речей Порошенко и Зеленского на День независимости читайте здесь.

Ключевые выводы после Зе-парада и Марша националистов - здесь.