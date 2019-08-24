В субботу, 24 августа, в Украине отмечают 28-летие независимости государства. В этом году главных мероприятий в столице было двое.

Первое – это Марш достоинства, организованный Офисом президента и отрежиссированный Аланом Бадоевым и Еленой Коляденко. В пику ему был организован Марш защитников Украины, который прозвали также Маршем националистов, в организации которого также участвовала и партия экс-президента Порошенко. Хотя его самого на мероприятии не было. Не исключено, что он не хотел нарваться на негативную реакцию участников. Среди многих ветеранов АТО и националистов он поддержкой, мягко говоря, не пользуется.

"Страна" следила за тем, что происходит в этот день в Киеве и теперь делает краткие выводы.

1. Несмотря на смысловое противостояние обоих маршей (на Марше националистов хватало противников Владимира Зеленского – Ред.) удалось обойтись без конфликтов.

На Зе-параде демонстративно подчеркивалась тенденция к миру и показу Украины как миролюбивому государству, которое вынуждено воевать. Поэтому весь военный и радикальный элемент перекочевал на марш в Парк Шевченко. Но и там разгуляться им не дали, ограничив всю агрессию лишь речевками про Путина.

Скорее всего, представители прошлой власти, все еще имеющие влияние на радикалов, решили отказаться от обострения. Что достаточно важный момент, так как ранее ходили упорные слухи о том, что националисты и сторонники Порошенко будут использовать марш на день независимости для провоцирования массовых беспорядков.

Но, как видим, этого не случилось.

Правда, у Порошенко уже предупреждают Зеленского, что в следующий раз может быть все не так мирно.

"Пока марш был не против президента, а за то, чтобы власть не забывала войну. Но эта энергия очень легко может выйти из берегов. Если кто-то решит, что общество и его убеждения ничего не стоят", - написал у себя в ФБ Сергей Высоцкий, участник предвыборного списка "Европейской солидарности".

Также, уже после окончания марша националистов, часть его участников пришла к Администрации президента и провела акцию "нет капитуляции". То есть "партия войны" как намекает Зеленскому на последствия, если он решится выполнить политическую часть Минских соглашений, даст Донбассу особый статус и объявит амнистию.

2. В то же время преувеличивать значение этих угроз вероятно не стоит. Без поддержки админресурса Марш националистов показал довольно скромные количественные показатели. В лучшем случае численность вышедших на него составила 4-5 тысячи человек (организаторы говорили о 15 тысячах), из которых не менее трети – это зрители.

Данное количество людей не дотягивает до последних маршей националистов, которые проводились, к примеру, на день защитника Украины 14 октября. Скорее всего, этому способствуют как и отсутствие их поддержки у нынешней власти, так и общий тренд ослаблении позиции "партии войны" в украинском обществе.

3. Отличия в речах Порошенко и Зеленского. В предыдущие годы огромная часть спича президента была посвящена "наезду" на Россию. Это было основой смысла, который экс-президент закладывал в свои спичи.

Зеленский же впервые ни разу не упомянул сакральные слова для прошлой власти: "Россия" и "агрессор". Весь его "наезд" ограничился лишь аллегорией про отобранных детей, в которой читалась история аннексии Крымского полуострова. Зато львиная часть речи Зе была посвящена призывам гордиться Украиной, бороться за ее объединение и трудиться во ее славу.

Подробнее о разнице между речью Зеленского и Порошенко можно прочитать здесь.

4. Несмотря на все эти отличия, Зеленский в целом продолжает тренды Майдана. Его Хода вышла умеренно патриотической, но при этом сохранившей дискурс Революции-2014 – например, старт мероприятия на месте расстрела Небесной сотни и финиш с награждением воинов на Донбассе.

В общем, по смыслу похоже на то, что было во времена Порошенко, но по форме отличается сильно. Впрочем, тоже можно сказать и о многих других аспектах политики Зеленского.