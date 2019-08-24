Французский президент Эммануэль Макрон высказал свое мнение о том, какие цели и задачи стоят перед саммитом "Большой семерки", который проходит на этих выходных во Франции. Новость сообщает Reuters.

По словам Макрона, главная задача саммита - защитить мир и обеспечить его стабильность. Он отметил, что именно поэтому на саммите G7 лидеры обсудят вопросы по Ливии, Сирии, Украине и Ирану. Также президент Франции пожелал, чтобы обсуждения смогли завершиться соглашениями.

"Я хотел бы, чтобы мы достигли полезных соглашений, защитили мир и избежали эскалации" - подчеркнул Макрон.

Также он назвал и цели саммита. Первая - убедить других, что торговая напряженность в мире плохо влияет на всех. Во-вторых, стороны должны обсудить проблемы с климатом, в частности с пожарами.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции в День независимости Украины начнется саммит G7.

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