В селе Снигиревского района Николаевской области 44-летняя жительница 23 августа убила своего 57-летнего мужа. Сообщение о случившемся поступило в полицию со слов дочери убитого. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Информация поступила в полицию около 12:30. Дочь пришла к матери, которую обнаружила пьяной. Женщина призналась, что убила своего мужа ножом в грудь. Сейчас тело потерпевшего направлено на экспертизу. Открыто производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Женщину задержали. Ей грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Правоохранители отмечают, что узнали в злоумышленнице прошлогоднюю задержанную. В августе 2018 года она нанесла своему сожителю телесные повреждения обухом топора по голове, когда тот заснул после совместного распития алкоголя. Полиция сообщила ей о подозрении в причинении телесных повреждений, но впоследствии муж отказался от каких-либо претензий и объявил о примирении с сожительницей.

Более того, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные поступки.

Ранее под Николаевом друзья решили сделать селфи на электроопоре. Один из них получил удар током и сорвался вниз. После двух дней борьбы за жизнь парень умер.

Как сообщала "Страна", под Киевом на 14 лет осудили мужчину, который пьяным зарезал сожительницу.