Появилось совместное фото пяти президентов Украины - Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Петра Порошенко и Владимира Зеленского. В руках они держат бокалы с шампанским.

Фото опубликовала в своем Тelegram-канале главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

Фото: Тelegram/ Sonya Koshkina (official)

Фотографию журналистка подписала: "Догадайтесь с трех раз, кто предложил сфоткаться вместе пятерым президентам) И кто их вместе организовал)".

Как ранее сообщала "Страна", на парад к Зеленскому пришли все президенты Украины, кроме Януковича и Порошенко.  

Последний в это время присутствовал в Софийском соборе и у Памятного колокола на территории Министерства обороны, где чествовании память погибших воинов. 

Кроме того, мы рассказывали, что Порошенко не пришел на альтернативный марш, хотя часть собравшихся его ждала.

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