24 августа около 12 часов в Черномрске Одесской области вспыхнул масштабный пожар в детском развлекательном центре "ТU:SE". Об этом передает информационно-аналитический портал "Метроном".

В ГСЧС Одесской области сообщили, что загорелась двухэтажная пристройка к зданию коммунального предприятия "Радуга", в которой располагается несколько организаций, в том числе караоке-клуб "TU:SE". Пламя уже охватило территорию площадью 500 квадратных метров.

Дым от пожара виден за несколько километров.

Фото: metronom.news

Что стало причиной возгорания, пока не известно. По словам очевидцев, мог взорваться баллон на кухне, затем огонь перекинулся на детскую площадку, где много поролона и пластика.

Также не ясно, есть ли пострадавшие.

На месте ЧП уже работают пожарные. Они с трудом подъехали к объятому пламенем зданию из-за припаркованных рядом автомобилей. Как говорят местные жители, они испытывают и проблемы с тушением: огонь не желает утихать.

Напомним, 17 августа в Одессе сгорел отель "Токио стар". В огне погибли девять постояльцев. "Страна" разбиралась в обстоятельствах трагедии.

А в июне в Южной Пальмире пожар в психиатрической больнице унес шесть жизней.