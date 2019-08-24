Утром 24 августа, после обследования в 10:35 группа саперов ГСЧС начала демонтаж опорного пункта в Станице Луганской.

По состоянию на 11:15 расчет демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

На данный участок прибыли наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В штабе ООС отметили: если со стороны противника будут отсутствовать синхронные действия, украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные работы.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Там добавили, что по состоянию на 12:00 боевики никаких инженерных работ не проводят, это видно на фото.

Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что с Донбасса решили вывести Нацгвардию.

Кроме того, мы рассказывали, что в ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным.