В середине дня 24 авгсута украинского президента уже поздравили лидеры Франции, Америки, американское посольство, королева Великобритании и ее премьер, президент Республики Беларусь и глава МИД Литвы. Российский президент пока не прислал поздравлений.

Королева Великобритании Елизавета II поздравила украинского лидера такими словами: "С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", - говорится в тексте.

Британский премьер-министр Борис Джонсон вместе с посольством Украины опубликовали яркое поздравление украинцев с Днем Независимости на украинском языке. Дипломаты прочитали текст песни Тараса Петриненко "Украина" на украинском языке на фоне торжественной музыки. В самом конце ролика к поздравлениям присоединился новый премьер-министр Британии Борис Джонсон, который произнес по-украински: "Слава Украине!", а посольство ответило "Героям слава!".

Президент Французской республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

Американский президент отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

Сотрудники американского посольства в Киеве поздравили Украину с Днем Независимости произведением поэтессы Лины Костенко "Вечернее солнце".

Президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравил Украину с 28-ым Днем Независимости. "Сегодня белорусский и украинский народы объединяют братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты", — говорится в поздравлении. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в субботу, 24 августа, поздравил украинцев с 28 годовщиной независимости. Свое видеообращение по-украински он выложил в Twitter. "Литва и Украина всегда шли вместе дорогой свободы. Литва поддерживала и поддерживает свободу и территориальную целостность Украины", - сказал он.

На сайте президента отметили, что поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира, однако Россия нигде не упоминалась. На сайте Кремля также нет информации об этом.

О том, как прошло празднование в Киеве вы можете посмотреть в нашей трансляции.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована полная версия выступления Зеленского на День независимости.

