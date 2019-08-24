Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что из Москвы и Пекина исходит угроза для мира, поэтому НАТО следует рассмотреть возможность размещения американских ядерных ракет в Европе. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Как передает издание, мысль о ядерных ракетах чиновник высказал в интервью газетам группы Funke и французской газете Ouest-France, опубликованном 24 августа. Поводом к заявлению стало прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно обсудить и решить в рамках НАТО", - отметил Моравецкий.

По мнению поляка, Россия не выполняла договор о РСМД от 1988 года, запрещающий размещение ракет средней дальности в Европе. Однако он уверен в необходимости разработки нового подобного документа, который должен подписать еще и Китай.

Напомним, со 2 августа 2019 года США официально прекратили действие ДРСМД.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что США специально придумали целую "пропагандистскую кампанию", чтобы выйти из ракетного договора.