Погода в Украине 25 августа, в воскресенье, обещает быть ясной и теплой, а местами жаркой. Об этом на своем Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, во всех регионах страны будет сухо. Лишь в Прикарпатье возможны грозовые дожди.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Температура воздуха остается такой же, как и 24 августа: от + 25 до + 30 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет значительно жарче: + 29...+ 34 градуса Цельсия.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

Синоптик предупреждает о порывистом восточном ветре.

В Киеве воскресенье выдастся солнечным и теплым. Воздух прогреется до +28 градусов.

Напомним, сегодня, согласно прогнозам, день обещает умеренную жару и отсутствие осадков во всех областях, кроме западных. Там вероятны дожди с грозами.

Ранее "Страна" писала о том, куда 24-26 августа можно пойти в Киеве, воспользовавшись хорошей погодой.