Украинский боксер Александр Усик заявил, что не хочет, чтобы противостояние боксеров переходило в политическую плоскость.

Поэтому он отказался проводить бой с россиянином Андреем Федосовым, который мог стать первым соперником украинца в супертяжелом весе.

Видео: Instagram/Usyk Aleksandr

Усик рассказал об этом в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно", - сказал Усик.

"Естественно, я отказался и от того, и от того поединка. Я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям. Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец... Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, г*вна, которое будет литься с обеих сторон", - добавил украинский боксер.

Ранее "Страна" рассказывала, что боксер Александр Усик показал в Facebook свою команду в Лос-Анджелесе.

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