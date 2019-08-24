25 августа "Шахтер" выйдет на матч с "Мариуполем" в особенной форме в честь 150-летия Донецка. Об этом сообщается в официальном Instagram клуба.

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Как пишет пресс-служба футбольной команды, на футболки игроков будет нанесен логотип города. В день поединка Донецк как раз отмечает 150-летний юбилей.

Фото: Instagram/ fcshakhtar

Матч донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" в рамках пятого тура Украинской премьер-лиги начнется в 19:30. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

После четырех сыгранных туров "Шахтер" с максимальным количеством очков возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Вчера "Страна" приводила слова центрального защитника клуба Сергея Кривцова, который выразил убеждение, что команде по силам выйти из группы Лиги Чемпионов в следующий этап соревнований.

Мы также рассказывали, что в черно-оранжевой футболке клуба сфотографировался экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.