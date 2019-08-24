Глава Европейского совета Дональд Туск будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит большой семерки в качестве гостя. Об этом сообщает "ТАСС".

Заявление Туск сделал во время выступления на пресс-конференции перед саммитом G7, который стартует сегодня во французском Биаррице.

Свою позицию Туск объяснил тем, что причины, по которым Россию исключили из клуба, все еще актуальны.

"Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7", - сказал глава Евросовета.

Напомним, вчера Туск обсудил с Владимиром Зеленским по телефону неприемлемость возвращения России в G7.

Ранее "Страна" приводила мнение Александра Турчинова, согласно которому возвращение России в международный формат стран "Большой семерки" окончательно похоронит систему коллективной безопасности в мире.