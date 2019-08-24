Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор приняли участие в официальных торжественных мероприятиях Дня Независимости на Майдане. Об этом американское посольство сообщило в Twitter.

"Спецпредставитель Волкер и Временный поверенный в делах Тейлор желают народу Украины счастливого Дня Независимости! Соединенные Штаты – преданный партнер Украины, и мы отмечаем ваш прогресс в создании процветающей демократии", - подчернкули в посольстве.

Также опубликовано фото с торжеств, на которых видно, что Волкер и Тейлор находились рядом с первой леди Украины и украинскими должностными лицами в специально отведенной зоне для почетных гостей.

Спецпредставник Волкер та Тимчасовий повірений у справах Тейлор зичать народу України щасливого Дня Незалежності! Сполучені Штати – відданий партнер України, і ми відзначаємо ваш поступ у створенні процвітаючої демократії. pic.twitter.com/cwsIhPRuFZ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 августа 2019 г.

Курт Волкер выразил надежду, что обмен удерживаемых в Украине и России вскоре произойдет. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Обмен, который сейчас активно обсуждают в Украине и России, Волкер прокомментировал во время "Шествия достоинства" в Киеве.

"Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым (помощником президента РФ Владиславом Сурковым. – Ред.), встретиться с ним", - сказал Волкер.

Ранее "Страна" приводила заявление Волкера о готовности США включиться в Нормандский формат.

Мы также писали, что встреча Волкера и Суркова может состояться уже в конце августа. На ней планируется обсудить проблему Донбасса.