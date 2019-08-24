Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 58 украинских военнослужащих, 16 из которых - посмертно. Это следует из указа №625/2019, который опубликован на сайте главы государства.

Как отмечается в документе, награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент, в частности, отметил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За военную службу Украине" и "Защиту Отечества".

Всего государственные награды получили 58 защитников, среди которых 16 - посмертно.

Скриншот: president.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость.

Кроме того, мы рассказывали, что Зеленский отменил на торжествах тренд на вышиванки.