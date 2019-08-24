В Киеве завершился альтернативный "Марш защитников Украины" в честь Дня независимости. Об этом передает корреспондент "Страны".

Участники шествия прошли от парка Шевченко до Майдана Незалежности. Марш завершился примерно в 12:30 разворачиванием большого флага Украины.

Фото: Анастасия Гевко, ukranews.com

СМИ заявляют о 50 тысячах участников шествия. Во время марша в громкоговоритель сообщали, что насчитали около 15 тысяч участников. По нашим данным, около в колонне шло около 4 тысяч человек, а вдоль ее маршрута стояли толпы зрителей.

Напомним, начало марша националистов задержали на полчаса. Мероприятие было назначено на 11:00, но по неизвестным причинам сдвинуто.

"Страна" ведет трансляцию событий в Киеве на День независимости.