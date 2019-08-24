Иран успешно провел испытание новой ракеты, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами в связи с пуском заявил, что эта суббота стала "одним из успешных дней для нашей нации".

Никаких подробностей о пуске и о типе ракеты Салами не сообщил, отмечает агентство.

Ранее "Страна" сообщала, что иранский танкер Grace 1 переименовали в Adrian Darya и он уже покинул Гибралтар.

Кроме того, мы сообщали, что на севере России произвели пуск баллистических ракет Булава и Синева.

Также "Страна" рассказывала о том, что Россия и США обменялись взаимными упреками во лжи и лицемерии по ракетным делам.