Иран провел испытание новой ракеты
Иран успешно провел испытание новой ракеты, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами в связи с пуском заявил, что эта суббота стала "одним из успешных дней для нашей нации".
Никаких подробностей о пуске и о типе ракеты Салами не сообщил, отмечает агентство.
Ранее "Страна" сообщала, что иранский танкер Grace 1 переименовали в Adrian Darya и он уже покинул Гибралтар.
Кроме того, мы сообщали, что на севере России произвели пуск баллистических ракет Булава и Синева.
Также "Страна" рассказывала о том, что Россия и США обменялись взаимными упреками во лжи и лицемерии по ракетным делам.
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