В России умер известный переводчик-синхронист Юрий Живов, который получил популярность благодаря переводам фильмов в 1990-х годах, которые показывали по телевидению и на кассетах VHS. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на брата переводчика.

Как рассказал его брат Андрей, причиной смерти стало заболевание почек. Также мужчина сказал, что похороны пройдут 25 августа. Похоронят Живова на Хованском кладбище.

Видео: youtube.com/Новостной экспресс

С 1993 году Живов стал заниматься авторским переводом фильмов на видеокассетах для студий и частных заказчиков, среди переведенного им фильмы "Зеленая миля", "Парк Юрского периода", "Челюсти", кинотрилогия о Джейсоне Борне, "Основной инстинкт", "Крокодил Данди", "Джуманджи", "Ромео и Джульетта" и многие другие.

Всего Юрий Живов перевел и озвучил более 1,3 тысячи фильмов.

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