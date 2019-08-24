Зеленский отменил на торжествах тренд на вышиванки. Фото
Официальные торжества в честь 28-й годовщины независимости Украины были оформлены с обилием белого цвета.
При этом ни первая леди, ни артисты, участвовавшие в мероприятии, не были одеты в вышиванки, как это было при Петре Порошенко. Напомним, украинский национальный наряд предпочитала на торжествах и Марина Порошенко, и соратники бывшего президента.
Сегодня Елена Зеленская была одета в белое платье ниже колен.
На белой сцене выступали артисты в белых нарядах.
Тина Кароль, исполнившая гимн, тоже надела пышное белое платье.
Видео: YouTube/ Факти ICTV
В вышиванках и национальных костюмах пришли некоторые политики, участники и зрители альтернативного государственным мероприятиям "Марша защитников Украины".
Фото: "Страна"
Таким образом, можно сказать, что при Зеленском вышиванки перестали быть трендом. По крайней мере, на массовых торжественных мероприятиях.
Напомним, "Страна" ведет трансляцию торжеств в Киеве в честь 24 августа.
Ранее мы писали, что во время празднований Зеленский заявил об учреждении 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших за независимость.