Официальные торжества в честь 28-й годовщины независимости Украины были оформлены с обилием белого цвета.

При этом ни первая леди, ни артисты, участвовавшие в мероприятии, не были одеты в вышиванки, как это было при Петре Порошенко. Напомним, украинский национальный наряд предпочитала на торжествах и Марина Порошенко, и соратники бывшего президента.

Сегодня Елена Зеленская была одета в белое платье ниже колен.

На белой сцене выступали артисты в белых нарядах.

Тина Кароль, исполнившая гимн, тоже надела пышное белое платье.

Видео: YouTube/ Факти ICTV

В вышиванках и национальных костюмах пришли некоторые политики, участники и зрители альтернативного государственным мероприятиям "Марша защитников Украины".

Фото: "Страна"

Таким образом, можно сказать, что при Зеленском вышиванки перестали быть трендом. По крайней мере, на массовых торжественных мероприятиях.

Напомним, "Страна" ведет трансляцию торжеств в Киеве в честь 24 августа.

Ранее мы писали, что во время празднований Зеленский заявил об учреждении 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших за независимость.