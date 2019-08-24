На "Марш защитников Украины" не пришел бывший президент Украины Петр Порошенко. Хотя часть собравшихся, сообщает наш корреспондент, его ждала.

По оценкам журналиста "Страны", по Киеву шествовали около трех-четырех тысяч человек, и было много зрителей.

Первыми шли матери и дети погибших участников АТО, на ними - колонна города Киева. Затем - в сером камуфляже представители Муниципальной варты (скорее всего, это представители С14, переодетые в форму Варты - Ред.), за ними батальон "Киевская Русь", потом "Айдар" и ветераны 93 бригады.

После них - люди в камуфляже, перед которыми несли транспаранты с названиями областей Украины в алфавитном порядке - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская области и так далее.

Не было Порошенко и на торжественных мероприятиях на Майдане. В это время он присутствовал в Софийском соборе и у Памятного колокола на территории Министерства обороны, где чествовании память погибших воинов.

Трансляцию события можно посмотреть на нашем сайте.

Ранее "Страна" сообщала, что участники Марша защитников называют президента "зеленым крокодилом".

Кроме того, мы рассказывали, что Зеленский в своей речи на День независимости ни разу не упомянул слова "Россия" и "агрессор".