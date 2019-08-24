Омелян сказал, что над Владивостоком поднимется украинский флаг. В России попросили его не возбуждаться
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что однажды флаг Украины будет развеваться над Владивостоком. Об этом сообщает "Газета. ру".
Омелян так высказался после после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".
По мнению украинского чиновника, Владивосток сможет стать частью Европы, но только при одном условии. "Только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг", - отрезал Омелян. И добавил, что именно так было 100 лет назад.
На слова Омеляна последовала быстрая реакция российских политиков. Так, сенатор Алексей Пушков в своем Twitter посоветовал министру не преувеличивать роль Украины в глобальных процессах.
"В Киеве напрасно возбудились. Когда Макрон говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Украине отведена одна роль - роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она - в отличие от России - ничего Европе дать не способна", - написал сенатор.
Скриншот: Twitter/Alexey_Pushkov
Прокомментировала заявление и представитель российского МИД Мария Захарова. Она посетовала на низкий уровень образования украинских высших чиновников.
"Сначала я подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза, свободного настолько, что и образование ему теперь ни к чему", - отметила Захарова.
Затем она напомнила, что сто лет назад Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И фраза Омеляна "как сто лет назад" относится "не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе".
То есть Омелян подменил философию единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока идеей оккупации чужих земель, констатировала Захарова.
Скриншот: Facebook/ maria.zakharova.167
Ранее "Страна" рассказывала о заявлении Омеляна, согласно которому на ремонт всех дорог Украины нужна сумма, равная годовому бюджету страны.
Также мы писала о планах министра купить для украинской железной дороги еще 40 американских локомотивов.