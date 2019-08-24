Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что однажды флаг Украины будет развеваться над Владивостоком. Об этом сообщает "Газета. ру".

Омелян так высказался после после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".

По мнению украинского чиновника, Владивосток сможет стать частью Европы, но только при одном условии. "Только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг", - отрезал Омелян. И добавил, что именно так было 100 лет назад.

На слова Омеляна последовала быстрая реакция российских политиков. Так, сенатор Алексей Пушков в своем Twitter посоветовал министру не преувеличивать роль Украины в глобальных процессах.

"В Киеве напрасно возбудились. Когда Макрон говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Украине отведена одна роль - роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она - в отличие от России - ничего Европе дать не способна", - написал сенатор.

Скриншот: Twitter/Alexey_Pushkov

Прокомментировала заявление и представитель российского МИД Мария Захарова. Она посетовала на низкий уровень образования украинских высших чиновников.

"Сначала я подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза, свободного настолько, что и образование ему теперь ни к чему", - отметила Захарова.

Затем она напомнила, что сто лет назад Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И фраза Омеляна "как сто лет назад" относится "не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе".

То есть Омелян подменил философию единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока идеей оккупации чужих земель, констатировала Захарова.

Скриншот: Facebook/ maria.zakharova.167

Ранее "Страна" рассказывала о заявлении Омеляна, согласно которому на ремонт всех дорог Украины нужна сумма, равная годовому бюджету страны.

Также мы писала о планах министра купить для украинской железной дороги еще 40 американских локомотивов.