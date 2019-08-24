Сегодня президент Украины Владимир Зеленский произнес торжественную речь по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

"Страна" проанализировала главные акценты в речах Зеленского и его предшественника - Петра Порошенко.

В этот раз речь произносилась не на фоне военного парада, а на фоне Марша достоинства, организованная Офисом президента. Поэтому за спиной президента в этот момент стояли дети в белой одежде, а не военные и военная техника.

Самое главное: Зеленский в своей речи на День независимости ни разу не упомянул слова "Россия" и "агрессор". По структуре речь Зеленского была проще, длилась меньше (продолжительность - 15 минут). В начале своей речи Зеленский попросил поаплодировать защитникам Украины, благодаря которым в стране можно отмечать праздник "под ярким солнцем и чистым голубым небом". Он рассказал, что утро для него является добрым, когда в сводке ООС ноль обстрелов и ноль потерь.

Порошенко же начал свою прошлогоднюю речь с минорной ноты. В ней было много окрашенных негативным смыслом слов. Про боль за судьбу страны, рождение в ненависти, войну и огненное пламя... это были слова "Марша новой армии", которые год назад звучали на военном параде.

Выступление Зеленского 24 августа 2019 года:

Выступление Порошенко 24 августа 2019 года:

История: объединение VS национализм

Владимир Зеленский обошел все острые темы, уделив много внимание историческим событиям, которые произошли в стране до 1991 года: от написания первой конституции Орлика до публикации "Апостола" Федорова во Львове, от казачества до покорения космоса. Одним абзацем, в сжатом ключе президент перечислил все трудности, с которыми пришлось столкнуться Украине и революционерам на пути к независимости, ради одного дня - 24 августа 1991 года.

Исторические события, которые перечислил Порошенко в своей речи, сводились к независимости УНР, Акту воссоединения УНР и ЗУНР, украинской национальной революции, гетманам - Иване Выговском и Мазепе. Он также перечислял репрессии, голодоморы, попытки уничтожить украинский язык...

Зеленский напомнил слова Левко Лукьяненко (которому сегодня, к слову, исполнился бы 91 год - Ред.) о том, что стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде.

Порошенко сводил все в речи к "патриотизму", "войне, которую развязала Россия", говорил про сильную армию и работу дипломатов. А слова Лукьяненко выбрал следующие "Пока нация борется, она живет". О чем сказал уже в конце речи.

Много в речи Зеленского было посвящено движению вперед и объединению. Все слова выступления - о единстве: "мы все вместе", "всей страной мы", "От Ужгорода до Луганска", "Херсон-Горловка-Киев" (про историю "Динамо" Киев 90х - Ред.), "каждая часть Украины - большая семья", "у каждого из нас", "мы разные, но мы вместе", "объединиться ради будущего".

Настоящее и будущее: гордость VS борьба с Путиным

Порошенко о будущем говорил, как о "четких стратегических ориентирах на Европейский Союз и НАТО", о разрыве пут с Российской империей и Советским Союзом. Также он поставил задачу: сделать "Украину - большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния". Очень много в речи слов посвящалось "гибридной войне Путина против Украины". Также он вспомнил о том, как "Нафтогаз" блестяще обыграл "Газпром". Посвятил четвертую часть выступления Томосу, Церкви, Константинополю.

Зеленский же вспомнил про смешной случай, когда на экс-президента Виктора Януковича упал венок и про самый тяжелый период, когда украинцы не побоялись ни водометов, ни снайперских пуль... Потом он акцентировал на обновлении. На том, что страна заново возродилась. В абзаце уместилось и понятие о гордости как о подвиге военных и героев, о родных, о потерях, о спортивных достижениях, о тех, кто прославляет Украину и детях.

В своем выступлении Зеленский упомянул и поколение украинцев, рожденных в независимой Украине. "Это поколение - наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит - Украина будет двигаться только вперед", - отметил президент Украины.

Война: потерянные дети VS великий час

Любовь к стране Зеленский сравнил с сыновней любовью к матери, которая родила, воспитала, подняла на ноги. А про войну он рассказал посредством аллегории, сравнив её с детьми, которых отобрал сосед.

"Для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я объясню очень доступным языком. Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка - просто похитил. Ей выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: да мы не забирали вашего ребенка. Она сама захотела жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это ее желание. И вообще - кто вам сказал, что это - ваш ребенок? Она испокон веков была нашей. Вы не волнуйтесь, ей здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком. И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: да, как, все нормально. Ребенок за вами уже не плачет. И вообще - не сильно он на вас и похож. Почему они так говорят? Потому что это - не их ребенок (речь идет про аннексию Крыма, - Ред.)

А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят - какая охрана? Там никого нет. И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти (конфликт на Донбассе, - Ред.)

Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценные, ведь наша семья неполная. И наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит!", - отметил Зеленский.

В речи Порошенко война и последние четыре года представлялись "великим часом", когда украинцы пережили невероятные испытания войной, экономическим кризисом, вызванным российской агрессией. Порошенко жестко заявлял, что "от руки врага полегли тысячи мужчин, женщин и детей". Говорил о том, что украинцев "тестировали и на прочность, на разрыв, пытались разделить народ, расчленить страну, загнать свободолюбивый народ обратно в имперское стойло".

Окончание: мечта у Зеленского VS минута молчания у президента

В конце речи нынешний президент отметил, что ждет и верит в появление еще одной даты - даты, когда настанет мир, а вместо смс с фронта ему будут приходить сообщения о тысячах рожденных мальчиков и девочек. В завершении он обратился к присутствующим: "С днем рождения, Украина! Слава Украине!"

Порошенко заканчивал свою речь минутой молчания (У Зеленского она была еще до праздничной речи - Ред.) о погибших, лозунгами "Слава Украине! Героям слава", "Слава Вооруженным Силам Украины! Слава украинскому народу! Украине - слава!"

Если подытожить - речь Зеленского по смыслу была похожа на речь Порошенко (тот же упор на борьбу за независимость и войну), однако по форме сильно различались. Нынешний президент не так сильно использовал конфронтационную лексику, как его предшественник.

Отметим, что на празднование Дня независимости в этом году были приглашены все президенты за годы независимости. Присутствовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. По понятным причинам не было Виктора Януковича. А Петр Порошенко не посчитал нужным быть на данном мероприятии.