Немецкое правительство осуждает существование сайта "Миротворец", на котором публикуют данные сепаратистов, а также тех, кто посещал Крым не с украинской стороны и людей, которые ездили на временно оккупированные территории для поддержки боевиков.

Правительство Германии требует от украинских властей принять меры по удалению ресурса. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает "RT" со ссылкой на ответ немецкого правительства на запрос Левой партии (Die Linke).

"Федеральное правительство совершенно определенно осуждает "Миротворец" и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта", - цитирует RT текст документа.

Там также говорится, что для властей Германии "сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого, в частности, после последних президентских выборов на Украине".

При этом Германия не прекратит финансирование проектов, направленных на продвижение демократии и развитие гражданского общества на Украине. Как отметил один из авторов запроса, немецкий политик Андрей Гунько, федеральное правительство поможет демократии, если потребует от главы МВД Украины Арсена Авакова начать уголовное преследование администраторов сайта.

"Мне известно, что украинские госструктуры, к сожалению, по-прежнему активно пользуются сайтом "Миротворец", - сказал он. - Это инструмент запугивания всего украинского народа и страшный пережиток эпохи Порошенко". Гунько напомнил, что ряд немецких граждан, в том числе и он сам, были внесены в базу сайта.

Ранее "Страна" сообщала, что на "Миротворец" начали вносить за критику Зеленского.

Кроме того, мы рассказывали, что экипаж аварийно севшего на кукурузное поле российского авиалайнера с пассажирами попал на "Миротворец".