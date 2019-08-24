Администрация президента США Дональда Трампа планирует открыть консульство США в Гренландии на фоне интереса к датской территории. Об этом передает агентство AP.

Агентству удалось заполучить копию письма, отправленного из Государственного департамента США в Конгресс. Госдеп в письме сообщил, что восстановление консульства в столице острова Нуке - только часть плана по увеличению присутствия США в Арктике.

"США стратегически заинтересованы в расширении политических, экономических и коммерческих отношений в арктическом регионе", - сказано в послании.

По мнению представителей внешнеполитического ведомства США, постоянное дипломатическое присутствие страны в Гренландии позволит защищать собственные интересы и развивать отношения с администрацией и жителями Гренландии.

Впервые США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, после нацистской оккупации Дании. Представительство было закрыто в 1953 году. Планируется, что оно будет восстановлено в 2020 году.

Напомним, 16 августа президент США Дональд Трамп заявил, что хочет купить у Дании Гренландию. Вскоре появилась информация о сумме, которую американцы планировали заплатить датчанам за остров.

"Страна" писала, что в Республиканской партии устроили массовую распродажу футболок с изображением Гренландии как части США.