В Киеве из квартиры модели вынесли миллион гривен и редкие монеты
23 августа в Киеве воры обокрали квартиру на бульваре Дружбы Народов, принадлежащую фотомодели. Об этом "Стране" сообщил источник в МВД.
Молодая девушка, работающая фотомоделью в одном из столичных агентств, на несколько дней покинула Киев. А когда вернулась домой, обнаружила взломанные замки и открытую дверь.
Внутри квартиры все было перевернуто, пропали абсолютно все ценные вещи и солидная сумма в наличных. Добычей домушников стала коллекция раритетных монет и более миллиона гривен наличными.
Полиция проверяет версию о наводке через соцсети. Не исключено, что домушники могли увидеть в интернете фото с геометками и пойти на кражу абсолютно уверенными, что хозяйка уехала.
По факту совершения преступления заведено уголовное производство по ч.4 ст.185 УК Украины (кража в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.
Ранее "Страна" сообщала, что из офиса киевского телеканала выкрали квадрокоптер журналистов, изучавших источники доходов чиновников - владельцев элитных имений.
Также мы писали, что в Киеве домушник обокрал квартиру судьи Верховного суда.