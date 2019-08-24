23 августа в Киеве воры обокрали квартиру на бульваре Дружбы Народов, принадлежащую фотомодели. Об этом "Стране" сообщил источник в МВД.

Молодая девушка, работающая фотомоделью в одном из столичных агентств, на несколько дней покинула Киев. А когда вернулась домой, обнаружила взломанные замки и открытую дверь.

Внутри квартиры все было перевернуто, пропали абсолютно все ценные вещи и солидная сумма в наличных. Добычей домушников стала коллекция раритетных монет и более миллиона гривен наличными.

Полиция проверяет версию о наводке через соцсети. Не исключено, что домушники могли увидеть в интернете фото с геометками и пойти на кражу абсолютно уверенными, что хозяйка уехала.

По факту совершения преступления заведено уголовное производство по ч.4 ст.185 УК Украины (кража в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что из офиса киевского телеканала выкрали квадрокоптер журналистов, изучавших источники доходов чиновников - владельцев элитных имений.

Также мы писали, что в Киеве домушник обокрал квартиру судьи Верховного суда.