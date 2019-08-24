Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить покупку китайской инвестиционной компанией Skyrizon украинского двигателестроительного завода "Мотор Сич". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленных чиновников администрации США, знакомых с этим вопросом, советник по национальной безопасности Джон Болтон пытается предотвратить предстоящее приобретение Китаем украинской аэрокосмической компании на том основании, что это даст Пекину жизненно важные оборонные технологии.

По информации издания, сейчас готовится встреча в Киеве Болтона с руководством предприятия.

"Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая и изложить наше мнение о том, на что способен Китай", - рассказал источник газеты в Белом доме. Он пояснил, что попытка помешать сделке является частью стратегии национальной безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 30%.

Кроме того, мы рассказывали, что китайцы пообещали вложить $100 млн в авиастроение Украины, если им разрешат купить "Мотор Сич".