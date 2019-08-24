В Киеве во время торжеств по случаю Дня независимости пострадал мужчина, который хотел увидеть президента Украины. Об этом на своем Facebook сообщает журналист Игорь Рец.

На Майдане мужчина с казацким чубом на голове влез на рампу возле Главпочтамта, чтобы лучше видеть президента. Но полиция попыталась его стащить вниз, мужчина упал и разбил голову.

"Кто-то (вероятно из службы протокола, но могу ошибаться) начал громко всех успокаивать: "У него был нож!" Люди возмутились еще больше: с ножом бы он не прошел через кордоны полиции с металлодетекторами, и к слову, на нем кроме шорт и футболки ничего не было", - отметил автор поста.

Скриншот: Facebook/ igor.rets

"Менты уносят под руки окровавленного мужчину, президент вещает о несломимом духе украинского народа. Занавес", - завершил свою зарисовку Рец.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию сегодняшних торжеств на майдане в Киеве.

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