Назначенный на 11:00 в Киеве "Марш защитников Украины" задержался на полчаса и начался в 11.30. Об этом передает из центра столицы корреспондент "Страны".

С 11:00 до 13:00 в Киеве должно было пройти шествие националистов под названием "Марш защитников Украины".

В нем заявлены участники АТО, семьи погибших и волонтеры. Колонна собиралась пройти от парка Шевченко до Майдана Незалежности.

Фото "Страны"

По оценкам нашего корреспондента, в колонне собралось около трех тысяч человек. Еще около тысячи - зрители марша. Зеленского участники марша называют "зелёный крокодил".

Националисты планируют дойти до Майдана и второй раз за день исполнить там гимн. После этого на Михайловской площади военные капелланы ПЦУ проведут молебен по погибшим.

Напомним, "Страна" ведет трансляцию торжеств на День независимости Украины.

Ранее мы сообщали, что на крышах зданий, окружающих Майдан, во время празднования были замечены снайперы.