Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

О подписании документа Зеленский сообщил на торжествах по случаю Дня независимости Украины в на майдане Независимости в Киеве. Памятная дата установлена 29 августа.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа", - сказал Зеленский.

Текст указа пока еще не появился на официальном сайте главы государства.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию торжеств в честь 24 августа.

Ранее мы рассказывали о визуальном оформлении празднования Дня независимости и музыкальной части торжеств.