Торжественное празднование Дня независимости в центре Киева проходит под прицелами снайперов. Об этом передает корреспондент "Страны".

Люди в камуфляже и с мощными биноклями были замечены на крышах зданий, окружающих майдан Незалежности.

Военные на крыше Дома профсоюзов

Группа на крыше гостиницы "Украина"

"Страна" внимательно следит за ходом торжеств в честь Дня независимости в Киеве.

Ранее мы писали о том, что на праздновании 24 августа из пяти предшественников Владимира Зеленского на трибуне присутствуют трое: Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Ющенко. Виктор Янукович и Петр Порошенко на торжестве отсутствовали.

Также "Страна" приводила основные тезисы речи Зеленского, произнесенной по случаю 28-й годовщины независимости.