На крышах зданий на Майдане во время торжеств засели снайперы. Фото
Торжественное празднование Дня независимости в центре Киева проходит под прицелами снайперов. Об этом передает корреспондент "Страны".
Люди в камуфляже и с мощными биноклями были замечены на крышах зданий, окружающих майдан Незалежности.
Военные на крыше Дома профсоюзов
Группа на крыше гостиницы "Украина"
"Страна" внимательно следит за ходом торжеств в честь Дня независимости в Киеве.
Ранее мы писали о том, что на праздновании 24 августа из пяти предшественников Владимира Зеленского на трибуне присутствуют трое: Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Ющенко. Виктор Янукович и Петр Порошенко на торжестве отсутствовали.
Также "Страна" приводила основные тезисы речи Зеленского, произнесенной по случаю 28-й годовщины независимости.
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