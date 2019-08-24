Стыковка российского транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-14" с МКС не состоялась в запланированное время. Это следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Стыковка была запланирована на 8:30 по московскому времени. Корабль приблизился к МКС, ему оставалось до стыковки 96 м, но затем он начал отходить. Корабль отвели на безопасное расстояние от МКС. Прессу, которая находилась в Центре управления полетами, попросили покинуть здание, уточняет ТАСС с места событий.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме.

На борту корабля - человекоподобный робот FEDOR. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в основные задачи, которые будет выполнять Skybot F-850, входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

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