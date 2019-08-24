На праздновании Дня независимости из пяти предыдущих президентов Украины на трибуне присутствуют трое - Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

Отсутствуют на торжественном мероприятии Виктор Янукович и Петр Порошенко.

Отметим, что Порошенко в это время присутствовал в Софийском соборе и у Памятного колокола на территории Министерства обороны, где чествовании память погибших воинов.

Вместе с ним были спикер Верховной рады Андрей Парубий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр культуры Евгений Нищук, кандидаты народные депутаты от партии "Европейская солидарность".

"Сегодня я принял решение, что мы будем поздравлять украинцев, но вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за Украину", - сказал Порошенко журналистам.

Прямую трансляцию праздника можно посмотреть в онлайн-хронике "Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Елизавета II и Эммануэль Макрон поздравили Зеленского с Днем независимости. А посольство США поздравило Украину с Днем Независимости стихом Лины Костенко.

Кроме того, президента Украины с национальным праздником поздравил президет США Дональд Трамп.

Также мы рассказывали, что на Майдане Независимости прозвучал оригинальный гимн Украины - длительностью более 7 минут в исполнении оркестров и известных музыкантов (более 600 голосов).