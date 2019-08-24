Президент Украины Владимир Зеленский выступил на майдане Независимости с торжественной речью в честь Дня независимости страны.

Свою речь глава государства начал с признания, что его утро начинается с чтения сводок из зоны проведения ООС. И первым делом предложил поблагодарить тех, кто сейчас на востоке страны защищают Украину. По его мнению, именно благодаря этим людям мы сегодня отмечаем 28-летие независимости.

Затем Зеленский отметил, что Украине вовсе не 28 лет - она гораздо старше. И перечислил все знаменательные события, которые сейчас принято относить к украинской истории: от крещения Киевской Руси и создания Киево-Могилянской академии до покорения человечеством космоса, вклад в которое сделал Сергей Королев.

Президент вспомнил о поколении людей, родившихся уже в годы независимости, и назвал их нашей "ментальной опорой". А после этого перечислил тех, кто боролся за независимость в советские времена: Василия Стуса, Левко Лукьяненко и других.

Далее глава государства отметил самые знаменательные вехи в жизни уже независимой страны. К ним он отнес использование кравчучек и купонов, просмотр сериала "Богатые тоже плачут", появление первых пейджеров, спортивные достижения украинцев, включая победу "Динамо", пение в открытом космосе гимна, очереди в первый "Макдональдс", триумф Русланы на "Евровидении". И даже падение венка на Виктора Януковича.

Видео: YouTube/ Ze! Life

Что касается событий на Евромайдане, то Зеленский отметил, что во время них "мы всей страной отстояли достоинство".

По словам президента, после начала войны на Донбассы "мы родились во второй раз как страна и как общество", объединились и сплотились, гордясь своей родиной.

После этого президент признался в любви к Украине, ее земле, флагу, гимну, который назвал "главнейшим хитом".

Следующей темой, затронутой Зеленским, стали аннексия Крыма и события на Донбассе, которые президент сравнил с похищением детей. По его убеждению, однажды "похищенные дети" вернутся в семью.

В финале речи глава государства призвал украинцев быть "единым народом не на плакатах и в лозунгах, а в сердце". И каждое утро говорить себе: "Я украинец и я могу все".

А напоследок пожелал себе, чтобы его утро начиналось с сообщения о количестве родившихся в Украине детей.

"В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится новая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц в данном случае не важны, потому что это будет день, когда настанет мир, и мое утро будет начинаться с СМС-сообщения, что за прошедшие сутки в Украине родилась 1000 мальчиков и 1001 девочка. С Днем рождения, Украина! Слава Украине!" - завершил речь Зеленский.

Слова "Россия" и "агрессор" за все время выступления президента не прозвучали.

Ранее "Страна" рассказывала о музыкальной части празднования 24 августа и оригинальном исполнении гимна страны Тиной Кароль.

Напомним, трансляцию праздника в Киеве можно посмотреть на нашем сайте.